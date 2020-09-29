Рижскому "Динамо" засчитали техническое поражение в игре с ЦСКА

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Rонтинентальная хоккейная лига присудила техническое поражение рижскому "Динамо", которое из-за нахождения своих ведущих игроков на карантине не смогло сыграть против московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата.

"Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Динамо" (Рига) и ЦСКА, запланированный на 18:00 (по московскому времени) 29 сентября, не состоялся из-за того, что команда хозяев находится на карантине", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

"Игроки основной команды находятся карантине, а клуб отказался выставлять на матч резервный состав. В связи с этим рижскому "Динамо" засчитано техническое поражение", - отмечается там же.

Ранее были отменены и перенесены ряд матчей с участием других клубов, пострадавших от коронавируса. Петербургский СКА, в свою очередь, вместо просьбы о переносе своих игр задействовал в них молодежный состав. Причем в одной из них обязанности тренера исполнял вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг (в этом матче СКА по буллитам уступил "Ак Барсу").