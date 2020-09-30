Дюков выразил надежду справедливый вердикт суда в отношении Широкова

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава Российского футбольного союза Александр Дюков выразил сожаление в связи с инцидентом с участием экс-капитана сборной России Романа Широкова, избившего арбитра в ходе матча любительских команд.

"Мне, конечно, жаль, что он совершил такой поступок", - сказал Дюков на пресс-конференции, прошедшей в среду в режиме онлайн.

"Мне сложно давать точные оценки, поскольку я не в материале этого дела. Но, исходя из той информации, которая поступает, понятно, что он совершил поступок. Я надеюсь, что суд разберется и вынесет справедливое решение", - отметил глава РФС.

"Я знаю Романа давно, он эмоциональный человек и эмоционально реагирует. Но это не дает повода так себя вести. Думаю, он сделает свои выводы", - подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщали, что на Широкова заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ, что подразумевает умышленное причинение легкого вреда здоровью. Экс-полузащитник сборной России, петербургского "Зенита", московских "Спартака" и ЦСКА, а также ФК "Краснодар" находится под подпиской о невыезде.

10 августа в интернете появилась видеозапись инцидента, в ходе которого Широков ударил в лицо арбитра Никиту Данченкову. Когда тот упал, Широков ударил в его лицо уже ногой. В результате матч был остановлен, а судья с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставлен в больницу, где ему было наложено несколько швов.

На следующий день Широков публично извинился за свой поступок.

"По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной", - написал Широков в инстаграме. Он подчеркнул, что прекрасно осознает, "что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками".

В августе адвокат Данченкова Александр Островский заявлял, что действия Широкова следует квалифицировать как покушение на убийство.

Экс-капитан сборной России Широков наибольших успехов добился в петербургском "Зените". С 2008 по 2014 годы в его составе он дважды выиграл чемпионат России, по разу становился обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Кубка России и Суперкубка России.

В составе сборной России он завоевал бронзу Евро-2008. В 2012 и 2013 годах признавался лучшим футболистом России.