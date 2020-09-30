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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40

Финал Гран-при по фигурному катанию отложен из-за коронавируса

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев отложил проведение нескольких крупных международных соревнований из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ISU.

Причина - пандемия коронавируса.

В частности, перенесен на более поздний срок финал Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти с 10 по 13 декабря нынешнего года.

Также перенесены этапы чемпионата мира по шорт-треку в Сеуле (11-13 декабря 2020 г.) и Пекине (18-20 декабря 2020 г.), который также носит статус олимпийских тестовых соревнований.

По соответствующей причине ранее был отменен чемпионат мира по фигурному катанию, изначально запланированный на март в Монреале.

фигурное катание коронавирус

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