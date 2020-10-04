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"Динамо" победило "Краснодар" в первом после отставки Новикова матче

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 2:0 обыграли команду "Краснодар" в домашнем матче 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 37-й минуте ворота соперника поразил Вячеслав Грулев, на 57-й – Даниил Лесовой.

Матч против "Краснодара" стал для "Динамо" первым после отставки главного тренера Кирилла Новикова. Обязанности наставника сейчас исполняет Александр Кульчий.

"Динамо" набрало 17 очков и поднялось на шестое место в турнирной таблице. "Краснодар" – на восьмом месте, 15 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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