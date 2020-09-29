Кульчий стал и.о. главного тренера ФК "Динамо"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Наставник молодежной команды московского "Динамо" будет работать с основной командой футбольного клуба после отставки главного тренера Кирилла Новикова.

"Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

Ранее Новиков написал в инстаграме о том, что подал в отставку. Клуб принял это прошение.

"Руководство приняло решение удовлетворить заявление", - отмечается в сообщении.

"Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией", - отмечается в тексте сообщения. Новикову предложено остаться в системе "Динамо".

Накануне "Динамо" потерпело поражение от одного из аутсайдеров чемпионата Российской премьер-лиги ФК "Химки" (0:1). Ранее команда выбыла из Лиги Европы, уступив во втором квалификационном раунде тбилисскому "Локомотиву" (1:2).

39-летний Кирилл Новиков возглавлял молодежную команду "Динамо" и перешел на работу в главную команду после отставки Дмитрия Хохлова по ходу предыдущего сезона. Тогда "Динамо" поднялось с низов турнирной таблицы и завоевало путевку в еврокубки.