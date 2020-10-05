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Экс-тренер сборной России по биатлону Пихлер вышел из комы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Немец Вольфганг Пихлер, ранее возглавлявший сборную России по биатлону, вышел из состояния комы, сообщает Aftonbladet.

По словам его брата, Клауса Пихлера, Вольфганг, придя в себя, спрашивал о проходящем в это время Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). "Это говорит о том, что он возвращается", - констатирует Клаус Пихлер.

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Ранее немецкие СМИ сообщали, что у Вольфланга Пихлера в Германии случился сердечный приступ во время езды на велосипеде. 65-летний специалист упал, в результате чего получил также травму головы. Пихлера доставили в одну из больниц в Траунштайне, где он был введен в состояние искусственной комы.

"Он может дышать и говорить. Врачи очень довольны его прогрессом и говорят, что все нормально, с учетом обстоятельств, - отмечает Клаус Пихлер.

"Он не помнит ничего из того, что произошло. Но, по мнению врачей, это нормально. Все тесты показывают, что он на правильном пути и что ему не нужна дополнительная операция", - сказал он.

Вольфганг Пихлер тренировал сборную России с 2011 по 2013 год. В последнее время Пихлер работал со сборной Швеции.

биатлон Вольфганг Пихлер

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