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Футболист "Зенита" Ригони переехал в чемпионат Испании

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Эмилиано Ригони продолжит карьеру в испанском "Эльче".

"Футбольные клубы "Зенит" и "Эльче" достигли соглашения о полноценном переходе аргентинского полузащитника в испанскую команду", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

Эмилиано Ригони стал игроком "Зенита" в августе 2017 года. В составе российской команды он провел 62 матча, забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач. Здесь аргентинец стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

При этом Ригони, принадлежа "Зениту", на правах аренды играл в итальянских "Аталанте" и "Сампдории".

футбол ФК Зенит Испания

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