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131-я ракетка мира Подороска вышла в полуфинал Roland Garros

131-я ракетка мира Подороска вышла в полуфинал Roland Garros
Надя Подороска
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Аргентинка украинского происхождения Надя Подороска завоевала путевку в 1/2 финала турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

В четвертьфинале соревнования она нанесла поражение представительницы Украины Элине Свитолине – 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

Подороска является 131-й ракеткой мира, в основную сетку Roland Garros она пробилась благодаря успешному выступлению в квалификации. Потолком на турнирах Большого шлема для нее ранее был выход во второй круг Australian Open-2019. Также она однажды сыграла в первом круге US Open, в иных случаях ей не удавалось пройти квалификацию.Наивысшим местом в рейтинге WTA для Подороски является 130-е.

Что касается пятой ракетки мира Свитолины, лучшим показателем на турнирах второго шлема для нее является выходы в полуфинал Wimbledone и US Open (оба раза – в 2019 году). Наивысшая позиция в мировом рейтинге – 3-я строчка.

В полуфинале Подороска сыграет с победительницей пары Ига Свентек (Польша) – Мартина Тревизан (Италия).

теннис Roland Garros

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