Полузащитник сборной России Кузяев подписал новый контракт с "Зенитом"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Футболист петербургского "Зенита" Далер Кузяев подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба "Зенита", "новое соглашение с полузащитником действует до конца сезона-2022/23".

27-летний Кузяев выступает в "Зените" с лета 2017 года, перейдя из грозненского "Ахмата". В составе петербургской команды он провел 94 игры, забив 12 мячей и сделав 14 результативных передач. Вместе с "Зенитом" он дважды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

По окончании предыдущего сезона срок действия контракта "Зенита" с Кузяевым истек. По сообщениям СМИ, с футболистом вел переговоры московский "Локомотив".

Кузяев также является игроком сборной России. В качестве свободного агента – перед подписанием нового контракта с "Зенитом" – он вызывался на матчи национальной команды.