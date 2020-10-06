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Аргентинец Шварцман стал первым полуфиналистом Roland Garros

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Аргентинец Диего Шварцман завоевал путевку в 1/2 финала турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

В четвертьфинале соревнования 14-я ракетка мира обыграл представителя Австрии Доминика Тима (номер 3 в рейтинге АТР) – 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность игры составила 5 часов 10 минут.

Шварцман впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде, ранее его наивысшим достижением считался выход в четвертьфинал Roland Garros (2019) и US Open (2017, 2019). Тим, в свою очередь, является победителем US Open-2020.

Аргентинец стал первым полуфиналистом нынешнего розыгрыша. Борьбу за выход в финал он поведет против победителя пары Янник Синнер (Италия) – Рафаэль Надаль (Испания).

теннис Roland Garros

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