ЦСКА выиграл шестой матч подряд в КХЛ, победив "Динамо"
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА нанесли поражение столичному "Динамо" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Результат встречи – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу армейцев.
Победа стала для ЦСКА шестой подряд на турнире. Предыдущее поражение датировано 19 сентября, когда ЦСКА на своем льду уступил "Металлургу" (2:4).
ЦСКА и "Динамо" провели по 13 матчей. Армейцы лидирует в Западной конференции, набрав 23 очка, "Динамо" – на четвертом месте, 15 баллов.