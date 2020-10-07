"Спартак" оштрафован на полмиллиона рублей по итогам матча с "Зенитом"

Игроки "Спартака" перед началом матча Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 505 тыс. руб. за различные нарушения во время матча чемпионата России против петербургского "Зенита".

Одно из нарушений, как сообщает "Чемпионат", привело к условной дисквалификации одного из секторов стадиона "Открытия Арена", на котором прошла игра. Речь идет о демонстрации болельщиками "Спартака" нацистской символики. За это клуб оштрафован на 200 тыс., а "Спартаку" запрещен допуск зрителей на сектор B206 стадиона "Открытие Арена" на один домашний матч РПЛ условно. Установлен испытательный срок до окончания сезона-2020/21.

На 30 тыс. руб. "Спартак" оштрафован за нарушение санитарного регламента. Остальную сумму он выплатит за использование фанатами пиротехники, скандирование ими оскорбительных выражений, демонстрацию несогласованных баннеров, в том числе – содержащего ненормативную лексику.

"Зенит" тоже оштрафован, но на значительно меньшую сумму – 125 тыс. руб. Из них 35 тыс.- за нарушение санитарного регламента, 50 тыс. – за использование фанатами пиротехники, 40 тыс. – за оскорбительные выражения с их стороны.

Матч прошел 3 октября и завершился миром – 1:1. По официальным сведениям, на игре присутствовало 17150 человек. Однако эксперты сочли эти цифры заниженными и обратились за разъяснениями в лигу, а та, как пишут СМИ – в "Спартак". По сведениям источников, стадион "Открытие Арена" могут на время закрыть.

Стадион "Открытие Арена" вмещает 45 тысяч зрителей. Согласно регламенту в условиях пандемии на трибунах во время матча в Москве могут присутствовать зрители в количестве не более 50% от вместимости стадиона (рассадка - с учетом соблюдения социальной дистанции). Допускаются теперь и болельщики гостей, квота для которых составляет 5% от билетной программы.