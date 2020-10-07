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"Спартак" оштрафован на полмиллиона рублей по итогам матча с "Зенитом"

"Спартак" оштрафован на полмиллиона рублей по итогам матча с "Зенитом"
Игроки "Спартака" перед началом матча
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 505 тыс. руб. за различные нарушения во время матча чемпионата России против петербургского "Зенита".

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Одно из нарушений, как сообщает "Чемпионат", привело к условной дисквалификации одного из секторов стадиона "Открытия Арена", на котором прошла игра. Речь идет о демонстрации болельщиками "Спартака" нацистской символики. За это клуб оштрафован на 200 тыс., а "Спартаку" запрещен допуск зрителей на сектор B206 стадиона "Открытие Арена" на один домашний матч РПЛ условно. Установлен испытательный срок до окончания сезона-2020/21.

На 30 тыс. руб. "Спартак" оштрафован за нарушение санитарного регламента. Остальную сумму он выплатит за использование фанатами пиротехники, скандирование ими оскорбительных выражений, демонстрацию несогласованных баннеров, в том числе – содержащего ненормативную лексику.

"Зенит" тоже оштрафован, но на значительно меньшую сумму – 125 тыс. руб. Из них 35 тыс.- за нарушение санитарного регламента, 50 тыс. – за использование фанатами пиротехники, 40 тыс. – за оскорбительные выражения с их стороны.

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Матч прошел 3 октября и завершился миром – 1:1. По официальным сведениям, на игре присутствовало 17150 человек. Однако эксперты сочли эти цифры заниженными и обратились за разъяснениями в лигу, а та, как пишут СМИ – в "Спартак". По сведениям источников, стадион "Открытие Арена" могут на время закрыть.

Стадион "Открытие Арена" вмещает 45 тысяч зрителей. Согласно регламенту в условиях пандемии на трибунах во время матча в Москве могут присутствовать зрители в количестве не более 50% от вместимости стадиона (рассадка - с учетом соблюдения социальной дистанции). Допускаются теперь и болельщики гостей, квота для которых составляет 5% от билетной программы.

футбол ФК Спартак ФК Зенит

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