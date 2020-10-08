Джанаев будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом команды на товарищеский матч против Швеции.

Ворота россиян будет защищать голкипер ФК "Сочи" Сослан Джанаев.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Игра пройдет в четверг в Москве и стартует в 19:15 мск.

Изначально матч должен был пройти весной в Швеции, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на более поздний срок. Вскоре решено было провести его в России.