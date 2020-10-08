Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:21

Джанаев будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом команды на товарищеский матч против Швеции.

Ворота россиян будет защищать голкипер ФК "Сочи" Сослан Джанаев.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Игра пройдет в четверг в Москве и стартует в 19:15 мск.

Изначально матч должен был пройти весной в Швеции, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на более поздний срок. Вскоре решено было провести его в России.

футбол

Новости по теме

Новости

Американка Кенин стала второй финалисткой Roland Garros

Полячка Швентек впервые в карьере стала финалисткой Roland Garros

Девять российских штангистов дисквалифицированы за допинг

Девять российских штангистов дисквалифицированы за допинг

Победитель Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 получит от 69,75 млн евро

Победитель Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 получит от 69,75 млн евро

Джокович стал последним полуфиналистом Roland Garros-2020

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения на игре "Спартак" - "Зенит"

Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале Roland Garros

Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале Roland Garros

"Спартак" оштрафован на полмиллиона рублей по итогам матча с "Зенитом"

"Спартак" оштрафован на полмиллиона рублей по итогам матча с "Зенитом"

У футболистов сборной России Джикии и Гилерме подозрение на коронавирус

Старт следующего сезона НХЛ запланировали на 1 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');