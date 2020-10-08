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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:42

Американка Кенин стала второй финалисткой Roland Garros

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Софья Кенин победила представительницу Чехии Петру Квитову в полуфинале турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Результат встречи – 6:4, 7:5 в пользу Кенин. Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.

В настоящее время Кенин занимает четвертое место в рейтинге WTA, Квитова – 11-е.

В финале Кенин сыграет с польской теннисисткой Игой Швентек (54-е место в мировом рейтинге), которая до этой стадии турнира в соревнованиях Большого шлема не добиралась. Американка же в нынешнем году выиграла US Open.

Кенин является американкой российского происхождения, ее родители родились в Москве.

теннис Roland Garros

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