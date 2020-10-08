Полячка Швентек впервые в карьере стала финалисткой Roland Garros
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Польская теннисистка Ига Швентек нанесла поражение аргентинке украинского происхождения Наде Подороске в полуфинале турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.
Результат встречи – 6:2, 6:1 в пользу полячки. Продолжительность игры составила 1 час 11 минут.
Для обеих спортсменок выход в 1/2 финала являлся наивысшим достижением на турнирах Большого шлема, а Швентек его улучшила.
Представительница Польши занимает 54-е место в мировом рейтинге, Подороска – 131-е.
В финале Швентек сыграет с победительницей пары Софья Кенин (США) – Петра Квитова (Чехия).