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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:40

Полячка Швентек впервые в карьере стала финалисткой Roland Garros

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Польская теннисистка Ига Швентек нанесла поражение аргентинке украинского происхождения Наде Подороске в полуфинале турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.

Результат встречи – 6:2, 6:1 в пользу полячки. Продолжительность игры составила 1 час 11 минут.

Для обеих спортсменок выход в 1/2 финала являлся наивысшим достижением на турнирах Большого шлема, а Швентек его улучшила.

Представительница Польши занимает 54-е место в мировом рейтинге, Подороска – 131-е.
В финале Швентек сыграет с победительницей пары Софья Кенин (США) – Петра Квитова (Чехия).

теннис Roland Garros

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