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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:37

Тест на COVID футболиста сборной России Фернандеса оказался подозрительным

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес сдал подозрительный тест на коронавирус.

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"Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом", - говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях.

"Марио чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов команды отрицательные", - отмечается в сообщении.

Тестирование прошло накануне.

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Защитник Георгий Джикия и вратарь Маринато Гилерме, тесты которых ранее дали сомнительный результат, находятся на самоизоляции в домашних условиях, жалоб на самочувствие нет.

Российскую сборную в этом месяце ждут два матча: 11 октября в рамках Лиги наций сыграет с Турцией, а 14 октября - с Венгрией. Обе игры пройдут в Москве.

8 октября россияне потерпели поражение от Швеции в товарищеском матче со счетом 1:2. Игра также прошла в Москве.

футбол коронавирус

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