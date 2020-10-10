Тест на COVID футболиста сборной России Фернандеса оказался подозрительным

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес сдал подозрительный тест на коронавирус.

"Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом", - говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях.

"Марио чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов команды отрицательные", - отмечается в сообщении.

Тестирование прошло накануне.

Защитник Георгий Джикия и вратарь Маринато Гилерме, тесты которых ранее дали сомнительный результат, находятся на самоизоляции в домашних условиях, жалоб на самочувствие нет.

Российскую сборную в этом месяце ждут два матча: 11 октября в рамках Лиги наций сыграет с Турцией, а 14 октября - с Венгрией. Обе игры пройдут в Москве.

8 октября россияне потерпели поражение от Швеции в товарищеском матче со счетом 1:2. Игра также прошла в Москве.