Сборные России и Венгрии сыграли вничью в Лиге наций УЕФА

Игровой эпизод у ворот сборной Венгрии Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Матч сборных России и Венгрии по футболу в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей на стадионе "ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина" в Москве, - 0:0.

Команды являются участниками группы 3 дивизиона B. Другие его представители - Турция и Сербия - в среду также сыграли вничью, но в более результативном матче. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 2:2.

Сербская команда упустила преимущество в два мяча. В ее составе на 21-й минуте гол провел Сергей Малинкович-Савич, на 49-й минуте пенальти реализовал Александр Митрович.

Турция ушла от поражения благодаря голам Хакана Чалханоглу (56-я минута) и Озана Туфана (76).

Россия сохранила лидерство в группе. В четырех турах она набрала 8 очков. Венгрия занимает второе место - 7 баллов. У Турции 3 очка, у Сербии - 2.

Сборная России завершила трилогию октябрьских матчей, не одержав ни одной победы. 8 октября россияне уступили в товарищеской игре Швеции (1:2), 11 октября сыграли вничью с Турцией (1:1), а сейчас сыграла вничью с Венгрией (0:0). Все матчи прошли в Москве.