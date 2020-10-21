"Шахтер" выиграл у "Реала" в Мадриде матч Лиги чемпионов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Донецкий футбольный клуб "Шахтер" нанес поражение мадридскому "Реалу" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:2 в пользу представителя украинского чемпионата.

При этом на перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу "Шахтера". На 29-й минуте он вышел вперед благодаря голу Тете,на 33-й увеличил преимущество благодаря автоголу футболиста "Реала" Рафаэля Варана, на 43-й отличился Манор Соломон.

Во втором тайме в составе "Реала" голы провели Лука Модрич (54-я минута) и Винисиус Жуниор (59).

На последних секундах матча мадридцы сумели забить третий гол после удара Федерико Вальверде, но гол был отменен после просмотра арбитром видеоповтора из-за офсайда у одного из футболистов испанской команды.

В этой группе также выступают итальянский "Интер" и немецкая "Боруссия" (Менхенгладбах).