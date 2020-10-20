"Краснодар" дебютировал в групповой стадии ЛЧ ничьей с "Ренном"

Кристиан Рамирес (№6) стал автором гола в ворота "Ренна" Фото: AP/TASS

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Французский "Ренн" и российский "Краснодар" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Результат встречи, прошедшей на поле "Ренна", - 1:1.

На 56-й минуте "Ренн" повел в счете благодаря голу Серу Герасси с пенальти.

⚽ Гол Гирасси с пенальти.



📺 Смотрите Лигу чемпионов в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r

📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/4ahZIGXiAz — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2020

Через три минуты Кристиан Рамирес провел ответный гол.

🙏🏻 Мощный удар Рамиреса из-за штрафной и счёт снова равный.



📺 Смотрите Лигу чемпионов в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР!

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r

📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/WSww4wAEnV — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2020

Одним из главных героев встречи стал голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов, отразивший ряд ударов из пределов штрафной площади. Сам "Краснодар" был обескровлен отсутствием нескольких игроков основного состава - из-за травм, болезней (включая коронавирусом). Из-за ангины не прибыл на игру и главный тренер команды Мурад Мусаев.

В общей сложности "Ренн" нанес 20 ударов, из них семь - в створ. В активе "Краснодара" - 11 ударов, три в створ.

Для "Краснодара" это дебютный матч в групповой стадии Лиги чемпионов.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В другом матче группы Е английский "Челси" на своем поле сыграл вничью с испанской "Севильей" – 0:0.

Ранее другой российский клуб, петербургский "Зенит", на своем поле уступил бельгийскому "Брюгге" – 1:2.

В среду турнирный путь в ЛЧ начнет московский "Локомотив", который в Австрии сыграет с местным клубом "РБ Зальцбург".