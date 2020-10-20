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"Краснодар" дебютировал в групповой стадии ЛЧ ничьей с "Ренном"

"Краснодар" дебютировал в групповой стадии ЛЧ ничьей с "Ренном"
Кристиан Рамирес (№6) стал автором гола в ворота "Ренна"
Фото: AP/TASS

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Французский "Ренн" и российский "Краснодар" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Результат встречи, прошедшей на поле "Ренна", - 1:1.

На 56-й минуте "Ренн" повел в счете благодаря голу Серу Герасси с пенальти.

Через три минуты Кристиан Рамирес провел ответный гол.

Одним из главных героев встречи стал голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов, отразивший ряд ударов из пределов штрафной площади. Сам "Краснодар" был обескровлен отсутствием нескольких игроков основного состава - из-за травм, болезней (включая коронавирусом). Из-за ангины не прибыл на игру и главный тренер команды Мурад Мусаев.

В общей сложности "Ренн" нанес 20 ударов, из них семь - в створ. В активе "Краснодара" - 11 ударов, три в створ.

Для "Краснодара" это дебютный матч в групповой стадии Лиги чемпионов.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В другом матче группы Е английский "Челси" на своем поле сыграл вничью с испанской "Севильей" – 0:0.

Ранее другой российский клуб, петербургский "Зенит", на своем поле уступил бельгийскому "Брюгге" – 1:2.

В среду турнирный путь в ЛЧ начнет московский "Локомотив", который в Австрии сыграет с местным клубом "РБ Зальцбург".

футбол Лига чемпионов УЕФА

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