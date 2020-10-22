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Россия опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг.

Теперь она занимает 34-е место, тогда как в предыдущей версии располагалась двумя строчками выше.

Лидирует в рейтинге сборная Бельгии, далее идут Франция, Бразилия, Англия, Португалия. Испания поднялась с седьмого места на шестое, Уругвая опустился с шестого на седьмое. В свою очередь, Аргентина поднялась с девятого на восьмое, в обратном направлении проследовала Хорватия. На десятом месте - Колумбия.

Самый стремительный подъем в рейтинге зафиксирован у сборной Мальты. Она поднялась на шесть строчек и теперь занимает 180-е место. Самое сильное падение – у Румынии: она опустилась на десять строчек и теперь находится на 44-й позиции.

За исключением товарищеского матча Узбекистана над Таджикистаном (2:1), все игры в отчетный период (в предыдущий раз рейтинг обновлялся 17 сентября) проходили с участием европейских сборных.

В октябре сборная России провела три матча. В товарищеской встрече уступила Швеции (1:2), в Лиге наций сыграла вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0). Все матчи прошли в Москве.

футбол рейтинг ФИФА

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