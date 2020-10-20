"Ренн" - "Краснодар". Онлайн

86'

Жарко у ворот "Краснодара" (не то, что в центральной части России): Сафонов неловко (но ему и мешали) выбил мяч кулаком. Полузащитник Тэт едва не попал в ворота. Попал в итоге в какую-то дальнюю штангу снаружи, что частично создало иллюзию гола. То, что это был не гол, я понял по кислым минам игроков "Ренна".