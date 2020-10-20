"Ренн" - "Краснодар". Онлайн
Кубанский клуб дебютирует в Лиге чемпионов выездным матчем по Франции
На этом мы завершаем нашу трансляцию! Спасибо вам за внимание и до новых встреч! Успехов!
Все, финальный свисток! "Ренн" - "Краснодар" - 1:1!!
"Ренн" продолжает атаковать, а игра почему-то не заканчивается.
Мимо ворот летит мяч! Отлегло!
Мяч слева летит во вратарскую "Краснодара". Удар с линии вратарской! Ужас!!!
Удар по воротам "Краснодара" издали! Выше ворот!
"Ренн" прижал футболистов "Краснодара" к их штрафной.
Желтую карточку получил краснодарец Рамирес
Игра продолжается. Сафоно в строю, и это хорошо!
Шесть минут добавлено ко времени второго тайма!
Удар в касание с центра штрафной по воротам "Краснодара"! Сафонов и на этот раз отразил удар! Удержать мяч ему не удалось, в результате форвард "Ренна" побежал на добивание. Добить он не смог, но столкновение с нашим голкипером случилось. К Сафонову прибежали медики
Жарко у ворот "Краснодара" (не то, что в центральной части России): Сафонов неловко (но ему и мешали) выбил мяч кулаком. Полузащитник Тэт едва не попал в ворота. Попал в итоге в какую-то дальнюю штангу снаружи, что частично создало иллюзию гола. То, что это был не гол, я понял по кислым минам игроков "Ренна".
Не прошла подача на Смольникова с левого фланга на дальнюю штангу. Точнее прошла, но Игорь не смог укротить мяч, который в итоге покинул поле через лицевую линию.
Двойная замена у "Ренна"
81’ : Double changement. Adrien Truffert remplace Dalbert. Eduardo Camavinga laisse sa place à Adrien Hunou.#SRFCKRA 1-1 pic.twitter.com/5P5a8fk5TQ— Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 20, 2020
По состоянию на конкретно этот момент считаю дебют "Краснодара" в ЛЧ очень и очень достойным.
Дальний удар Чернова: рядом со штангой!
(впрочем, за мгновение до этого случился офсайд; хорошо, что не попал, иначе более обидно было б)
Петров, к сожалению, получил травму. В раздевалку его доставили буквально на руках
Замены у "Краснодара"
72' Уткин 🔄 Газинский#РеннКраснодар – 1:1— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 20, 2020
73' Петров 🔄 Сулейманов#РеннКраснодар – 1:1— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 20, 2020
В ситуации, близко к критической в штрафной площади "Краснодара", Сафонов вновь выручает свою команду. Состоялся удар низом чуть ли не с 11-метровой отметки, вратарь среагировал
Еще одна замена у "Ренна"
69’ : 2e changement pour le SRFC : Flavien Tait remplace Benjamin Bourigeaud.#SRFCKRA 1-1 pic.twitter.com/OpYQEGybJ1— Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 20, 2020
Атака "Ренна" завершилась плотным ударом точно в створ. Сафонов мяч поймал, но тут же упустил. Хорошо, что рядом были свои, только свои и никого, кроме своих
"Краснодар" попытался проникнуть в штрафную соперника - безуспешно
Эдуардо Камавинжа из "Ренна" грубовато сыграл. Желтая карточка!
Замена у "Ренна"
62’ : 1er changement pour le Stade Rennais F.C. Romain Del Castillo laisse sa place à Jérémy Doku. #SRFCKRA 1-1 pic.twitter.com/oqUsAu5eaR— Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 20, 2020
УРА, ГОЛ! 1:1!! Кристиан Рамирес обрабатывал мяч в штрафной "Ренна", покрутился с ним и пробил! Мяч оказался в сетке!
"Ренн" - "Краснодар". 1:1
Герасси пробил в правый от себя угол. Сафонов угадал с направлением мяча, можно даже сказать, что дотянулся. Но: мяч пролетел под его рукой. Обидно. "Краснодар" уступает в счете.
"Ренн" - "Краснодар". 1:0
Ан нет. Поразмыслив, судья Сидиропулос назначает этот злосчастный пенальти.
Сорокин сделал подкат в ноги Терье в своей штрафной, тот упал! Не похоже, что россиянин сыграл в мяч, но судья не остановил игру!
Бьет Уткин - в руки голкиперу
Соперники явно намутили спор, кто чаще сфолит у штрафной. Теперь исполнять стандарт - у угла штрафной площади - у "Краснодара".
Удар! Рядом с ближней штангой пролетел мяч. Он даже коснулся сетки, но, как вы наверняка догадываетесь, с внешней стороны штрафной
"Краснодар" нарушил правила на правом фланге обороны.
Игра зачем-то переместилась на половину поля "Краснодара", Траоре (сколько их вообще? Адама, Лассина, а теперь еще и Амаре) сместился к углу штрафной справа и пробил: мяч пролетел за дальней штангой!
Штрафной выполняли футболисты "Краснодара" с правого фланга атаки. Кайо прыгнул после навеса за мячом и сбросил его на Берга, тот пробил - также головой. Вратарь нерасторопно отбил мяч на угловой. Но углового не будет. Был зафиксирован офсайд, причем у Кайо
Начался второй тайм!
А вот и свисток на перерыв! Встретимся во втором тайме!
Кайо бьет по воротам "Ренна" головой после навеса: мимо!
Амари Траоре сбил Евгения Чернова, получил горчичник. А мы - право на перспективный штрафной у угла штрафной площали слева!
Навеса на ворота не последовало, игроки "Краснодара" просто-напросто разыграли мяч. И в итоге до удара дело не довели
Удар по воротам "Ренна"! Вратарь отбивает на угловой!
Подача к воротам "Краснодара", подставленная голова - мяч покидает пределы поля от хозяев.
На правом фланге атаки "Ренн" зарабатывает право на штрафной
И на этот раз "Краснодар" вывел мяч из своей штрафной
Дальний удар Камавинжи по воротам "Краснодара"! Сафонов грамотно перевел на угловой!
Опаснейший момент создает "Краснодар". Берг, падая, бил по воротам после прострела во вратарскую. Ворота были почти пустыми, но удар - как жаль! - не прошел! Защитник подставил ногу, да и вратарь почти вернулся.
"Ренн" все чаще атакует, но неубедительно
Удар Н'Зонзи по воротам "Краснодара" явно не удался. Выше ворот - удался
Матвей Сафонов дотянулся до мяча и перевел его на угловой из-под перекладины! Опасный момент сейчас был!
Снова "Краснодар" в атаке, снова удар по воротам - мимо
Вильена бьет по воротам (в рифму) "Ренна"! Выше ворот, но выглядело опасно
Российскому клубу не удалось добиться возможности хотя бы пробить
Угловой будет у ворот "Ренна"!
Сфолили хозяева на правом фланге обороны. Чернов вскоре навесил в штрафную, там "Ренн" действовал уверенно
Кстати, "Ренн" - бронзовый призер чемпионата Франции. В групповую стадию он пробился через квалификацию
Грубая игра Кристоффера Олссона обернулась для него желтой карточкой. Олссон - игрок "Краснодара.
Право на штрафной заработал "Ренн" на половине поля нашей команды. Наша команда грамотно отбилась
Наташа с вратарем Сафоновым (редко доводится увидеть его улыбающимся; спасибо Наташе за предоставленную возможность) на аватарке адресовала весьма теплое пожелание "Краснодару".
Краснодар, сегодняшняя игра что то новое для вас, получите удовольствие и играйте так, как можете— Наташа🎪🎭 (@Naa_podsekina) October 20, 2020
как бы не закончился матч, это большой опыт
Удачи, быки🙏🖤💚#РеннКраснодар
Хозяева пытаются "развести" российскую команду на свободные пространства на подступах к штрафной. Не на тех напали!
Немного о грустном: незадолго до этого матча свою встречу проиграл "Зенит".
Уткин бил головой по воротам "Ренна" - выше ворот! Лес рук от игроков французского команды, типа мяч ушел от россиянина. Арбитр тоже так подумал и назначил удар от ворот. Но повтор показал, что мяч в конце коснулся головы защитника.
Матч начался! Успехов "Краснодару" и с дебютом в Лиге чемпионов!
Гимн Лиги чемпионов уже прозвучал. Сейчас матч начнется!
Итак, остаются считанные минуты до стартового свистка. Который, кстати, прозвучит из уст греческого рефери Анастасиоса Сидиропулоса
Как сообщалось, "Краснодар" приехал не в полном составе.
"Тесты на COVID-19, проведенные среди футболистов "Краснодара" в рамках тестирования УЕФА для участия в матче ЛЧ, дали сомнительные результаты у Евгения Маркова и Реми Кабеллы. Оба футболиста чувствуют себя хорошо. В настоящее время они изолированы от команды", - говорилось во вчерашнем сообщении пресс-службы клуба.
Также во Францию не прилетел главный тренер Мурад Мусаев. Его тесты на COVID-19 дали отрицательные результаты, но специалист заболел ангиной.
А вот состав команды "Ренн"
[#SRFCKRA]— Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 20, 2020
Voici le 1⃣1⃣ aligné par Julien Stéphan pour ce 1er match de @ChampionsLeague.
---#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ pic.twitter.com/TxpX833XcP
Стартовый состав "Краснодара"!
⚡️Стартуем на групповом этапе #ЛЧ в таком составе 👇#РеннКраснодар #ЛигаЧемпионов #БыкиВЕвропе pic.twitter.com/AOywah1rOO— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 20, 2020
"Краснодар" стал бронзовым призером предыдущего чемпионата России. В раунде плей-офф квалификации он по сумме двух встреч он обыграл греческую команду ПАОК и стал обладателем долгожданной путевки в основной раунд.
Начало игры, которая пройдет во Франции, - 22:00 по московскому времени!
Вновь приветствуем любителей футбола! Лига чемпионов набирает ход. На очереди - матч "Ренн" (Франция) - "Краснодар" (Россия). Для клуба из столицы Краснодара это дебют в основной стадии ЛЧ, с чем мы клуб (и край) поздравляем!