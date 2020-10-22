Более 900 проб взяло РУСАДА в сентябре

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство сохраняет необходимые объемы тестирования, несмотря на грядущее разбирательство в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), заявил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

"Мы стараемся, в первую очередь, сохранить объемы тестирования и не допустить его приостановки, как это было весной, когда с конца марта до середины июня мы не могли отбирать пробы. Это очень важно для спортсменов и с точки зрения участия в международных соревнованиях, и, уверен, с точки зрения дисциплины. Есть ощущение, что помимо образовательных программ, которые мы регулярно проводим, сам факт возможного тестирования добавляет внутренней дисциплины и держит человека в тонусе", - цитирует пресс-служба агентства Буханова.

Он сообщил, что в августе было отобрано 820 проб, в сентябре - 912.

"Надеюсь, объемы снижены не будут. Мы продолжаем заниматься планированием, обработкой результатов, расследованиями. Все происходит в штатном режиме", - отметил он.

"Кроме того, мы работаем над рядом документов, связанных с вступлением в силу новой редакции Антидопингового кодекса с 1 января 2021 года. Работа довольно объемная, поскольку к этом моменту все внутренние документы должны быть приведены в соответствие", - добавил Буханов.

Он подчеркнул, что РУСАДА находится в постоянном контакте со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), несмотря на пандемию коронавируса.

"Ни о какой изоляции речи не идет. Мы в постоянном взаимодействии с ВАДА как по вопросам нового кодекса, так и по текущим делам - отчитываемся по запланированным и реализованным тестированиям, по процедурам избрания нового руководства агентства. Взаимодействуем с иностранными организациями по тестированию и помогаем им работать в условиях пандемии", - отметил он.

CAS рассмотрит иск РУСАДА к ВАДА с 2 по 5 ноября.

9 декабря 2019 года исполком ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Это означает, что Россия может потерять право выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Кроме того, Россия в этот период не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом. Он коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года (перенесена на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса- ИФ), а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

Россия также может быть лишена права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. На госслужащих и членов Олимпийского комитета России будет наложен запрет на посещение Олимпиады и Паралимпиад в качестве официальных лиц.

Впоследствии Наблюдательный совет РУСАДА не согласился с решением исполкома WADA и обратился в CAS. К иску в качестве третьих сторон присоединились Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, международные Олимпийский и Паралимпийский комитеты, ряд спортивных федераций и спортсменов.