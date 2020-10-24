Менеджер Нурмагомедова заразился коронавирусом

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, сдал положительный тест на коронавируса.

"Внимание, друзья и коллеги, на этой неделе мне поставили диагноз Covid-19, и я лечусь в больнице. Я хочу сообщить об этом, чтобы любой, кто был в контакте со мной или другими людьми, мог принять необходимые меры предосторожности", - написал менеджер в инстаграме.

В субботу вечером в ОАЭ пройдет бой Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи. Сообщалось, что все участники турнира UFC 254, в рамках которого пройдет бой, сдали отрицательные тесты на коронавирус. Поединок Нурмагомедов – Гэтжи станет главным боем вечера.

В мае Гэтжи выиграл у своего соотечественника Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком дивизионе UFC. Победа вывела его на Нурмагомедова, который изначально должен был драться с Фергюсоном, но не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.

В послужном списке 31-летнего Гэтжи 22 победы в 24 поединках, в том числе 19 - нокаутом. 32-летний Нурмагомедов непобедим: 28 (восемь - нокаутом) побед в 28 поединках.