Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34

Менеджер Нурмагомедова заразился коронавирусом

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, сдал положительный тест на коронавируса.

"Внимание, друзья и коллеги, на этой неделе мне поставили диагноз Covid-19, и я лечусь в больнице. Я хочу сообщить об этом, чтобы любой, кто был в контакте со мной или другими людьми, мог принять необходимые меры предосторожности", - написал менеджер в инстаграме.

В субботу вечером в ОАЭ пройдет бой Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи. Сообщалось, что все участники турнира UFC 254, в рамках которого пройдет бой, сдали отрицательные тесты на коронавирус. Поединок Нурмагомедов – Гэтжи станет главным боем вечера.

В мае Гэтжи выиграл у своего соотечественника Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком дивизионе UFC. Победа вывела его на Нурмагомедова, который изначально должен был драться с Фергюсоном, но не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.

В послужном списке 31-летнего Гэтжи 22 победы в 24 поединках, в том числе 19 - нокаутом. 32-летний Нурмагомедов непобедим: 28 (восемь - нокаутом) побед в 28 поединках.

UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Джастин Гэтжи

Новости по теме

Новости

В Грозном избит судья матча молодежных команд "Ахмат" - "Спартак"

Сборная России по хоккею делегирует на Кубок Карьяла молодежный состав

В Хасавюрте убили бойца смешанных единоборств

Футболист "Баварии" Коман стал лучшим игроком первого тура ЛЧ

Футболист "Баварии" Коман стал лучшим игроком первого тура ЛЧ

Многократную чемпионку России по тяжелой атлетике вновь отстранили на восемь лет

Многократную чемпионку России по тяжелой атлетике вновь отстранили на восемь лет

ЦСКА сыграл вничью с "Вольфсбергом" в Лиге Европы УЕФА

"Спартак" победил СКА в Петербурге

"Спартак" победил СКА в Петербурге

Марчелло Липпи завершил карьеру тренера

Роналду вновь провалил тест на коронавирус

Россия опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Россия опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');