Менеджер Нурмагомедова заразился коронавирусом
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, сдал положительный тест на коронавируса.
"Внимание, друзья и коллеги, на этой неделе мне поставили диагноз Covid-19, и я лечусь в больнице. Я хочу сообщить об этом, чтобы любой, кто был в контакте со мной или другими людьми, мог принять необходимые меры предосторожности", - написал менеджер в инстаграме.
Attention friends and colleagues, I was diagnosed with Covid-19 this week and am recovering in the hospital. I want to get the word out, so that anyone who has been in contact with me or others around me can take necessary precautions. Thank you so much, and be safe ❤️
В субботу вечером в ОАЭ пройдет бой Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи. Сообщалось, что все участники турнира UFC 254, в рамках которого пройдет бой, сдали отрицательные тесты на коронавирус. Поединок Нурмагомедов – Гэтжи станет главным боем вечера.
В мае Гэтжи выиграл у своего соотечественника Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком дивизионе UFC. Победа вывела его на Нурмагомедова, который изначально должен был драться с Фергюсоном, но не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.
В послужном списке 31-летнего Гэтжи 22 победы в 24 поединках, в том числе 19 - нокаутом. 32-летний Нурмагомедов непобедим: 28 (восемь - нокаутом) побед в 28 поединках.