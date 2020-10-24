Матч "Спартак" - "Ростов" в Москве разрешили провести со зрителями

Но зрителей должно быть не более 2730 человек

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Матч 13-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" - "Ростов" в Москве пройдет в присутствии ограниченного числа зрителей.

Как сообщило в субботу столичное управление Роспотребнадзора, соответствующее решение принято ведомством после мер, предпринятых руководством "Спартака".

Несколько дней назад Роспотребнадзор предписал провести этот матч без присутствия зрителей. Однако на этот раз ведомство учло гарантии московского клуба "об обеспечении соблюдения противоэпидемических мер, включая соблюдение масочного режима и социального дистанцирования на территории стадиона на протяжении всего матча". В результате Роспотребнадзор внес "изменения в предписание от 20 октября 2020 года".

Согласно изменениям, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора, матч можно проводить с участием не более 2730 человек "при условии обязательного соблюдения полного комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, включая соблюдение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования".

Накануне от "Спартака" поступила информация о принятых мерах по выполнению предписания главного государственного санитарного врача по Москве. В частности, речь идет как раз о сокращении числа ранее заявленных болельщиков - с 15 500 (35% от общей вместимости трибун) до 2730 человек (6% от общей вместимости). Клуб также обязался обеспечить матч 438 сотрудниками контрольно-распорядительной службы для отслеживания соблюдения правил эпидемиологической безопасности.

"Управление Роспотребнадзора по Москве проконтролирует выполнение выданного предписания и в случае нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности во время проведения матча примет все меры, предоставленные службе действующим законодательством", - отмечают в ведомстве.

Как сообщалось, Тушинский суд Москвы 12 октября назначил административный штраф в размере 300 тыс. рублей футбольному клубу "Спартак" за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения коронавируса. Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили о выявлении нарушений мер санитарно-эпидемиологической безопасности в ходе футбольного матча "Спартак" - "Зенит" на домашней арене московского клуба "Открытие Арена" 3 октября (1:1).

Матч "Спартак" - "Ростов" запланирован на 31 октября.