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Экс-вратарь ФК "Спартак" Митрюшкин перешел в немецкую "Фортуну"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российский вратарь Антон Митрюшкин продолжит карьеру в немецком футбольном клубе "Фортуна".

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 24-летним россиянином будет действовать до 30 июня 2021 года.

Незадолго до подписания контракта, воспитанник и бывший вратарь "Спартака" находился в немецком клубе на просмотре.

С 2016 года Митрюшкин защищал ворота швейцарского "Сьюна", на его счету 76 матчей в составе этой команды.

Что касается "Фортуны", в немецком футболе она представляет Вторую Бундеслигу.

Митрюшкин – чемпион Европы среди игроков не старше 17 лет и серебряный призер ЧЕ среди футболистов до 19 лет.

футбол

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