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"Зенит" уступил "Боруссии" в Лиге чемпионов и стал аутсайдером группы

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 0:2 потерпели поражение от дортмундской "Боруссии" в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 78-й минуте хозяев вывел вперед реализовавший пенальти Джейдон Санчо. В компенсированное ко второму тайму время в составе "Боруссии" отличился Эрлинг Холанд.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В другом матче группы F бельгийский "Брюгге" на своем поле сыграл вничью с итальянским "Лацио" – 1:1.

Теперь в этой группе лидируют "Лацио" и "Брюгге" – по 4 очка. "Боруссия" (3 очка) занимает третье место. "Зенит", не набравший пока ни одного балла, находится на последней, четвертой строчке.

В первом туре "Зенит" дома уступил "Брюгге" (1:2), а "Боруссия" в гостях потерпела поражение от "Лацио" (1:3).

Что касается второго тура, все три российских представителя потерпели поражение. В среду "Краснодар" на своем поле уступил лондонскому "Челси" (0:4), сутками ранее "Локомотив" у себя в Москве проиграл мюнхенской "Баварии" (1:2).

футбол Лига чемпионов УЕФА

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