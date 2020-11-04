Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37

"Зенит" упустил победу над "Лацио" в матче Лиги чемпионов УЕФА

"Зенит" упустил победу над "Лацио" в матче Лиги чемпионов УЕФА
Александр Ерохин (в синем) стал автором гола в ворота "Лацио"
Фото: Reuters

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" сыграл вничью с итальянским "Лацио" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Результат встречи, прошедшей на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге, - 1:1.

На 32-й минуте "Зенит" вышел вперед благодаря голу Александра Ерохина. Победный для российского клуба счет продержался до 82-й минуты, когда точный удар в составе гостей нанес Фелипе Кайседо.

Ранее сообщалось, что у нескольких игроков "Лацио" был выявлен коронавирус, в результате они не смогли приехать на игру с "Зенитом".

Благодаря ничьей с "Лацио", "Зенит" набрал первое очко в групповой стадии ЛЧ. С 1 баллом он занимает последнее, четвертое место в группе F. "Лацио" – на первом месте, 5 очков. "Брюгге" (4 очка) и дортмундская "Боруссия" (3) свой матч третьего тура отыграют в среду позднее на поле бельгийского клуба.

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости

Марадона успешно прооперирован в связи с образованием тромба в мозге

Марадону прооперируют из-за тромба в мозге

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче Лиги чемпионов УЕФА

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче Лиги чемпионов УЕФА

Отметившего 60-летие Марадону будут лечить в больнице от депрессии

Подхвативший коронавирус Поветкин госпитализирован с температурой

Бой Поветкина с Уайтом перенесен из-за коронавируса у россиянина

Бой Поветкина с Уайтом перенесен из-за коронавируса у россиянина

Дмитрий Парфенов назначен главным тренером тульского "Арсенала"

Дмитрий Парфенов назначен главным тренером тульского "Арсенала"

ЦСКА победил "Ротор" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

ЦСКА победил "Ротор" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

Россиянин Рублев выиграл теннисный турнир в Вене

Россиянин Рублев выиграл теннисный турнир в Вене

"Зенит" обыграл "Химки" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');