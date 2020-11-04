"Зенит" упустил победу над "Лацио" в матче Лиги чемпионов УЕФА

Александр Ерохин (в синем) стал автором гола в ворота "Лацио" Фото: Reuters

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" сыграл вничью с итальянским "Лацио" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Результат встречи, прошедшей на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге, - 1:1.

На 32-й минуте "Зенит" вышел вперед благодаря голу Александра Ерохина. Победный для российского клуба счет продержался до 82-й минуты, когда точный удар в составе гостей нанес Фелипе Кайседо.

Ранее сообщалось, что у нескольких игроков "Лацио" был выявлен коронавирус, в результате они не смогли приехать на игру с "Зенитом".

Благодаря ничьей с "Лацио", "Зенит" набрал первое очко в групповой стадии ЛЧ. С 1 баллом он занимает последнее, четвертое место в группе F. "Лацио" – на первом месте, 5 очков. "Брюгге" (4 очка) и дортмундская "Боруссия" (3) свой матч третьего тура отыграют в среду позднее на поле бельгийского клуба.