ЦСКА победил "Ростов" и закрепился в лидерах Российской премьер-лиги

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА нанес поражение "Ростову" со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

Хозяева вышли вперед на 20-й минуте благодаря голу Константина Кучаева. Второй мяч на 74-й минуте забил Федор Чалов.

На 61-й минуте главный судья Алексей Матюнин после использования WAR поставил 11-метровый в ворота ЦСКА, но вратарь Игорь Акинфеев отбил удар Романа Ерёменко.

Одержав пятую победу подряд, ЦСКА набрал 31 очко и закрепился на первом месте в турнирной таблице. "Ростов" с 23 баллами остался шестым.

В 15-м туре 22 ноября ЦСКА примет "Сочи", "Ростов" сыграет в Казани против "Рубина".