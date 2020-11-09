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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44

Футболист "Зенита" Круговой изолирован из-за подозрения на COVID-19

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Тест на коронавирус защитника петербургского "Зенита" и молодежной сборной России по футболу Данила Кругового показал сомнительный результат.

"По итогам регулярно проводимых обследований у защитника молодежной сборной Данила Кругового получен сомнительный результат теста на короновирусную инфекцию. Игрок был незамедлительно изолирован, и в ежедневном режиме будет продолжать тестироваться. Никаких симптомов у него нет, самочувствие отличное", - говорится в сообщении пресс-службы национальной команды страны.

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Отмечается, что вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное экспресс-тестирование, по его результатам "всеми получены отрицательные результаты".

"Медицинский штаб молодежной сборной в ежедневном режиме проводит максимально тщательный мониторинг состояния футболистов, что позволяет своевременно выявить возможные проблемы и адекватно на них реагировать", - говорится в сообщении.

Молодежная сборная России, пробившаяся в финальную часть чемпионата Европы-2021 среди игроков не старше 21 года, 13 ноября проведет товарищескую встречу против сверстников из команды Венгрии, 17 ноября сыграет со словенцами.

футбол

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