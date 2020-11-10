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"Спартак" впервые в сезоне КХЛ победил ЦСКА

"Спартак" впервые в сезоне КХЛ победил ЦСКА
Эпизод матча ЦСКА - "Спартак"
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" добились победы над столичным ЦСКА в центральном матче игрового дня возобновившегося после паузы регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи, номинальным хозяином (обе команды домашние матчи проводят на "ЦСКА Арене") был армейский клуб – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу "Спартака". Решающую шайбу спартаковцы провели в овертайме.

Два гола, включая победный, в составе "Спартака" провел Мартин Бакош. По одному точному броску нанесли Сергей Широков и Артем Сериков. В составе ЦСКА отличились Николай Голдобин, Максим Мамин и Антон Слепышев.

Это третий матч ЦСКА против "Спартака" в нынешнем сезоне КХЛ, предыдущие два завершились победой армейцев.

ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 37 очков в 24 матчах. "Спартак" – на шестом месте: 25 очков в 23 играх.

хоккей КХЛ

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