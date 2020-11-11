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Экс-наставник "Спартака" Кононов уволился из "Риги"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Рига" расторг контракт с главным тренером Олегом Кононовым по обоюдному согласию.

"Главный тренер "Риги" Олег Кононов не сможет продолжить работу в клубе по семейным обстоятельствам", - говорится в сообщении пресс-службы клуба .

"В начале сентября Кононов был вынужден покинуть Ригу по семейным обстоятельствам. У Кононова не будет возможности вернуться в Латвию в ближайшее время, поэтому клуб и тренер расторгли контракт по обоюдному согласию", - говорится в сообщении.

Кононов, в свою очередь, заявил, что теперь "должен уделять время своей семье".

"Было бы несправедливо по отношению к клубу, персоналу, игрокам и болельщикам, если бы я не мог уделять 100% внимания команде", - сказал он.

54-летний специалист возглавил "Ригу" в феврале 2020 года. В настоящее время команда лидирует в чемпионате Латвии.

Предыдущим клубом Кононова был московский "Спартак". Кроме того, он возглавлял ФК "Краснодар", грозненский "Ахмат", тульский "Арсенал", львовские "Карпаты", а также "Севастополь" (являлся на тот период представителем чемпионата Украины, ныне не существует).

футбол Олег Кононов

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