Минское "Динамо" разгромило "Сибирь" и установило рекорд КХЛ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты минского "Динамо" нанесли крупное поражение новосибирской "Сибири" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ и стали авторами нового рекорда лиги.

Результат встречи, прошедшей в Новосибирске, - 6:0 (5:0, 1:0, 0:0) в пользу белорусского клуба.

5 шайб за 10:57 со старта матча от @hcdinamoby – новый рекорд скорострельности в КХЛ. pic.twitter.com/7pPDOjlqLO — КХЛ (@khl) November 11, 2020

Первые пять шайб минчане провели за 10 минут 57 секунд (три из них - в течение одной минуты) с начала матча, что является новым рекордом скорострельности КХЛ. "Динамо" ровно на минуту обновило рекорд, принадлежавший нижегородскому "Торпедо".

Минское "Динамо" представляет Западную конференцию КХЛ, занимает там пятое место. "Сибирь" – на девятом месте в Восточной конференции.