Россия завоевала первое за 8 лет золото ЧЕ на треке в командной гонке преследования

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Россияне стали сильнейшими на чемпионате Европы по велоспорту на треке в командной гонке преследования среди мужчин.

В финале российские гонщики опередили сборную Италии.

Первое золото в данной дисциплине за последние 8 лет сборной команде России принесли Александр Дубченко, Лев Гонов, Никита Берсенев, Александр Евтушенко.

Состав команды стал экспериментальным: в классической темповой дисциплине, в частности, принял участие представитель спринтерской группы Александр Дубченко.

О том, что сборная России окажется на пьедестале, стало известно 11 ноября, когда по итогам квалификационных заездов россияне добрались до золотого финала.

Медаль стала первым золотом в этой дисциплине для россиян после 8-летнего перерыва. В командной гонке преследования должна была ехать команда из Санкт-Петербурга, но часть гонщиков не смогла выступить из-за эпидемиологической ситуации. В срочном порядке стартовать призвали спортсмена Marathon-Tula Александра Дубченко, хотя он специализируется на спринтерских дистанциях, тогда как гонка преследования – темповая дисциплина (длинная дистанция).

"Тем не менее, спортсмен справился с поставленной задачей и принес вместе с другими членами команды золото сборной России", - отметили в тульской команде.

Сам Дубченко назвал свое участие в темповой дисциплине "интересным и необычным опытом".

"Шел по плану, который обозначил главный тренер сборной Александр Анатольевич Кузнецов. В первый заезд меня поставили на первую стартовую позицию в команде, и получилось не очень, потому что мой второй спринтерский круг чуть не "порвал" ребят. Во втором заезде меня уже поставили во второй позиции, и я удерживал свои три круга на определенной скорости, уходил дальше, задавал скорость другим участникам команды", - приводит пресс-служба Marathon-Tula слова Дубченко.

Также в отчетный день состоялся еще один финал – в гонке с выбыванием у женщин. Спортсменка Marathon-Tula Диана Климова остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. В первый день соревнований, 11 ноября, спортсменка заняла пятое место в дисциплине скретч.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке проходит в болгарском Пловдиве с 11 по 15 ноября в болгарском Пловдиве.

Это первый крупный старт в этом виде спорта после девятимесячного перерыва и заключительный элитный старт сезона.