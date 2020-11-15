Заболотный выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Турцией
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч пятого тура Лиги наций УЕФА против Турции.
С первых минут в составе российской национальной команды сыграют Маринато Гилерме, Юрий Жирков, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Роман Зобнин, Денис Черышев, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Алексей Миранчук, Антон Заболотный.
Стартовый состав на матч против Турции. Ждём победы 🇷🇺#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/QV4RyLHVQu— Сборная России (@TeamRussia) November 15, 2020
Игра пройдет в Стамбуле в воскресенье и стартует в 20:00 мск.
В настоящее время сборная России возглавляет группу 3 дивизиона В, набрав 8 очков. Далее идут Венгрия (7 баллов), Турция (3) и Сербия (2).