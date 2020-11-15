Заболотный выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Турцией

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч пятого тура Лиги наций УЕФА против Турции.

С первых минут в составе российской национальной команды сыграют Маринато Гилерме, Юрий Жирков, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Роман Зобнин, Денис Черышев, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Алексей Миранчук, Антон Заболотный.

Игра пройдет в Стамбуле в воскресенье и стартует в 20:00 мск.

В настоящее время сборная России возглавляет группу 3 дивизиона В, набрав 8 очков. Далее идут Венгрия (7 баллов), Турция (3) и Сербия (2).