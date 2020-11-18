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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55

Повторный тест футболиста Суареса подтвердил наличие COVID-19

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Второй тест футболиста "Атлетико" и сборной Уругвая Луиса Суареса на коронавирус также оказался положительным, сообщает Mundo Deportivo.

О положительном результате первого теста сообщалось в понедельник.

Второе тестирование футболист провел во вторник по окончании матча Уругвай – Бразилия; в этой игре в связи с ситуацией он принять участия не смог.

Теперь Суарес не сможет сыграть за "Атлетико" в субботнем матче чемпионата Испании против "Барселоны", цвета которой защищал последние несколько лет. Под вопросом его участие в матче Лиги чемпионов против московского "Локомотива" на следующей неделе.

футбол коронавирус

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