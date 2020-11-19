Нурмагомедов отверг перспективу возобновления карьеры

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Хабиб Нурмагомедов отверг возможность проведения тридцатого боя в своей карьере в UFC.

"У меня нет планов драться. (Если) я подерусь еще раз, там появится еще один претендент, который выиграл 7-8 или 10 боев подряд, которого будут называть бойцом с высококлассной ударной техникой. Они же умеют создавать героев, они умеют создавать звезд, так что я думаю, это бесконечность. Можно драться до 40 (лет), можно и еще, как Федор (Емельяненко), драться и до 45, но цель же должна быть. У меня была цель - взобраться на вершину, я взобрался" - сказал Нурмагомедов на встрече с молодежью в городе Дербенте с участием госсекретаря Дагестана Хизри Абакарова.

"Дальше соревновательного интереса у меня там нет. Если даже есть с кем драться - я думаю, что миссию, которая у меня была, я выполнил", - отметил чемпион UFC в легком весе.

"Если посмотреть с другой точки зрения - можно было бы и денег заработать, на пике славы хорошие и запросы, и условия. Но цель же другая была, деньги в другом месте будем зарабатывать", - сказал Нурмагомедов.

В настоящее время на счету Нурмагомедова 29 побед в 29 боях, в том числе - 13 в рамках UFC. Последний его бой состоялся в ночь на 25 октября в ОАЭ, где он победил американца Джастина Гэтжи и вновь защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. По окончании того поединка россиянин объявил о завершении карьеры.

Таким образом, Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах.

Как сообщалось, Нурмагомедов сохранил за собой первое место в объединенном, вне зависимости от весовой категории, рейтинге UFC. Также он лидирует в рейтинге бойцов легкого веса.