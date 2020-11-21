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"Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" в домашнем матче победил тульский "Арсенал" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

Единственный мяч на 72-й минуте с 11-метрового провел полузащитник железнодорожников Антон Миранчук.

Весь второй тайм хозяева поля играли в меньшинстве после удаления в самом конце первого тайма защитника Ведрана Чорлуки за вторую желтую карточку.

После 15 туров "Локомотив" набрал 24 очка и поднялся на шестое место, "Арсенал" находится на 12-й строчке в турнирной таблице с 13 очками.

Локомотив Арсенал РПЛ

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