Бойцы Харитонов и Яндиев помирились

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Бойцы смешанных единоборств Сергей Харитонов и Адам Яндиев, которые ранее подрались по завершении турнира в Лужниках, помирились

"Я хочу извиниться перед тобой. У меня нет обид к тебе ил и агрессии, прости меня за то, что я не сдержался и распустил руки", - заявил Яндиев в видеоролике, который был продемонстрирован на пресс-конференции во вторник.

"Я принимаю извинения, только сильные люди могут так поступить. Мы - спортсмены, люди эмоциональные, поэтому хочу обратиться к тренерам, чтобы они следили за тем, чтобы их подопечные решали вопросы в ринге и жили дружно", - отметил, в свою очередь, Харитонов.

"Мы встретились, поговорили по-мужски и хочу, чтобы пример нашей ситуации стал образцово-показательным", - прокомментировал Харитонов уже на пресс-конференции.

"Я - человек, который воспитывает шестерых детей, Адам воспитывает четверых детей. У детей должен быть отец, а человека можно простить, главное, чтобы он не повторял таких поступков", - сказал он.

13 ноября по окончании спортивного мероприятия в Лужниках боец UFC Адам Яндиев напал сначала на бизнесмена и бойца Руслана Абдо, а затем на Сергея Харитонова, который получил серьезные травмы. В отношении Яндиева было возбуждено уголовное дело.