Матчи Лиги чемпионов начались с минуты молчания в память о Марадоне

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Матчи очередного тура Лиги чемпионов УЕФА, запланированные на среду, начались с минуты молчания в честь скончавшегося в этот день легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны

О соответствующей акции Союз европейских футбольных ассоциаций объявил после того, как стало известно о смерти Марадоны.

В 20:55 мск стартовали матчи "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Шахтер" (Украина), "Олимпиакос" (Греция) - "Манчестер Сити" (Англия). Остальные игры дня начнутся в 23:00 мск.

С минуты молчания начнутся и игры в Лиге Европы УЕФА в четверг.

Ранее в среду о кончине Марадоны рассказал его агент Матиас Мориа.

Аргентинская пресса сообщила, что у Марадоны случился сердечный приступ.