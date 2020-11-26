"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в Лиге чемпионов УЕФА

Фото: AP/TASS

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между мадридским футбольным клубом "Атлетико" и московским "Локомотивом" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Мадриде, - 0:0.

Игра прошла с преимуществом испанской команды, что отражается и в статистических сводках: "Атлетико" нанес 21 удар по воротам (7 - в створ), "Локомотив" - 4 (1 в створ). На последней минуты компенсированного ко второму тайму время московский клуб был близок к пятому удару по воротам - которые при этом в тот момент оставались без совершившего ошибку вратаря. Однако форвард "Локомотива" Зе Луиш пробить не успел, мяч был отнят соперником.

Во втором же тайме "Атлетико" удалось поразить ворота гостей. Судья, однако, гол отменил: благодаря системе VAR, Славко Винчич понял, что мяч был забит из положения "вне игры".

Как и все матчи турнира, началу игры предшествовала минута молчания в память об ушедшем из жизни легендарном Диего Марадоне.

В другом матче группы А "Бавария" на своем поле в Мюнхене со счетом 3:1 победила австрийскую команду "Зальцбург".

Турнирное положение в группе выглядит следующим образом: 1."Бавария" – 12 очков, 2."Атлетико" – 5, 3."Локомотив" – 3, 4."Зальцбург" - 1.

"Бавария" обеспечила себе выход в плей-офф, остальные клубы еще сохранили шансы.

В пятом туре "Локомотив" дома сыграет с "Зальцбургом", "Атлетико" на своем поле – с "Баварией". Матчи запланированы на 1 декабря.