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Гроб с телом Марадоны вынесли из зала президентского дворца

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Из-за беспорядков в центре Буэнос-Айреса власти приняли решение убрать из зала президентской резиденции "Каса Росада" выставленный там для прощания гроб с телом футболиста Диего Марадоны, сообщает интернет-портал аргентинской газеты Clarin.

Сейчас гроб находится в одном из помещений президентского дворца под охраной служащих вооруженных сил Аргентины. В помещение допущены лишь ближайшие родственники Марадоны.

По плану вынос гроба из президентского дворца для процессии на кладбище запланирован на 19:00 местного времени (01:00 мск пятницы), но из-за осложнившейся в Буэнос-Айресе ситуации не исключено изменение программы.

Ранее сообщалось о столкновениях футбольных фанатов с полицией в центре аргентинской столицы - полицейским пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ. Есть пострадавшие.

О стычках с полицией сообщалось и в момент начала церемонии прощания, когда толпа футбольных фанатов попыталась вломиться в помещение президентского дворца, в результате один человек получил травмы.

Чтобы проститься с кумиром в центре Буэнос-Айреса выстроилась многокилометровая очередь, в которой приходится отстаивать не менее трех часов.

О смерти 60-летнего Марадоны стало известно накануне, 25 ноября. В Аргентине объявлен трехдневный траур.

В Аргентине прощаются с Диего Марадоной

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Диего Марадона Буэнос-Айрес Аргентина

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