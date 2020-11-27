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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:33

COVID выявлен у сборных Италии и Польши по биатлону перед стартом КМ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов сообщил о положительных тестах на коронавирус у представителей сборных Италии и Польши на этапе Кубке мира в финском городе Контиолахти.

"IBU провел дополнительное тестирование участников Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Члены команд из Италии и Польши дали положительный результат. Они и все контактировавшие с ними предупреждены и изолированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что органы здравоохранения приняли решение не отправлять сборную Италии на карантин.

Ранее в карантин была помещена сборная России, где были выявлены положительные тесты на коронавирус. Накануне стало известно, что для команды сняты ограничения, и она выйдет на старт Кубка мира, который начинается 28 ноября. Однако сборной России не помогут Антон Бабиков и Евгений Гараничев.

биатлон

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