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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33

Тренер женской сборной РФ по биатлону сдал положительный тест на COVID

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов уведомил Союз биатлонистов России, что тест на коронавирус старшего тренера женской сборной России Михаила Шишилова, который с командой находится в Финляндии на первом этапе Кубка мира, дал положительный результат, сообщила в субботу пресс-служба СБР.

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До решения медицинских властей Финляндии тренер должен отправиться на карантин. Находиться на карантине придется и тренеру женской команды Николаю Загурскому, с которым делил номер в отеле Шашилов.

Оба в настоящий момент находятся на самоизоляции, чувствуют себя хорошо, заболевание проходит бессимптомно.

Предыдущие тесты на коронавирус, сданные тренерами 3 и 18 ноября, были отрицательными. Результаты предыдущих тестов переданы финской стороне для вынесения решения о сроке самоизоляции российских тренеров.

Кубок мира по биатлону стартует 28 ноября.

биатлон Финляндия Михаил Шишилов Коронавирус

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