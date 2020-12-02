Рассел заменит заболевшего коронавирусом Хэмилтона на этапе "Формулы-1"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Британский гонщик Джордж Рассел выступит за Mercedes вместо своего соотечественника Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сахира в Бахрейне, этапе чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Как сообщает пресс-служба Mercedes, отпустить его согласилась партнерская команда Williams, цвета которой защищает Рассел.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус, в связи с чем ушел на самоизоляцию. Пропуск этапа никак не скажется на турнирных показателях Хэмилтона, он уже оформил досрочно звание победителя сезона, стал семикратным чемпионом мира.

Что касается Рассела, он делит в личном зачет предпоследнее и последние места с напарником по Williams канадцем Николасом Латифи, не набрав ни очка.

Между тем, Рассела в Williams на предстоящем этапе заменит резервный пилот Mercedes Джек Эйткен.