Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:57

Рассел заменит заболевшего коронавирусом Хэмилтона на этапе "Формулы-1"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Британский гонщик Джордж Рассел выступит за Mercedes вместо своего соотечественника Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сахира в Бахрейне, этапе чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Как сообщает пресс-служба Mercedes, отпустить его согласилась партнерская команда Williams, цвета которой защищает Рассел.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус, в связи с чем ушел на самоизоляцию. Пропуск этапа никак не скажется на турнирных показателях Хэмилтона, он уже оформил досрочно звание победителя сезона, стал семикратным чемпионом мира.

Что касается Рассела, он делит в личном зачет предпоследнее и последние места с напарником по Williams канадцем Николасом Латифи, не набрав ни очка.

Между тем, Рассела в Williams на предстоящем этапе заменит резервный пилот Mercedes Джек Эйткен.

автоспорт Формула-1

Новости по теме

Новости

Сын Михаэля Шумахера дебютирует в "Формуле-1" в 2021 году

Сын Михаэля Шумахера дебютирует в "Формуле-1" в 2021 году

"Локомотив" уступил "Зальцбургу" и лишился шансов на плей-офф ЛЧ

"Локомотив" уступил "Зальцбургу" и лишился шансов на плей-офф ЛЧ

Два игрока "Локомотива" сдали сомнительные тесты на COVID перед матчем ЛЧ

Норвежские лыжники снялись с Кубка мира до конца года

Россиянин Мазепин перешел в команду "Формулы-1" Haas

Россиянин Мазепин перешел в команду "Формулы-1" Haas

Льюис Хэмилтон пропустит Гран-при Сахира из-за COVID-19

Льюис Хэмилтон пропустит Гран-при Сахира из-за COVID-19

Эксперты выявили скачок числа кибератак на стратегические предприятия РФ

Россия проиграла Италии в отборе на мужской ЧЕ по баскетболу

Петр Иванов стал новым главой ВФЛА

Петр Иванов стал новым главой ВФЛА

Министр спорта РФ задумался об изменении лимита на легионеров в футболе

Министр спорта РФ задумался об изменении лимита на легионеров в футболе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');