Главного тренера ФК "Сочи", обложившего бранью судью, отстранили на три игры

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на три игры дисквалифицировал главного тренера ФК "Сочи" Владимира Федотова, сообщил глава ведомства Артур Григорьянц.

"Федотов дисквалифицирован на три матча чемпионата России за нецензурные выражения в адрес судьи матча, штраф - 300 тысяч рублей", - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".

Инцидент имел место в ходе матча 16-го тура чемпионата России против "Урала" в Екатеринбурге 29 ноября. Незадолго до окончания первого тайма футболист "Сочи" Сергей Терехов получил вторую желтую карточку и был удален. После свистка на перерыв Федотов высказал претензии главному судье Станиславу Васильеву, в результате был удален и сам.

К тому моменту счет был 0:0. В меньшинстве команда "Сочи" продержалась до 86-й минуты, пока не пропустила гол от Алексея Евсеева. В итоге матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Урала".

Ближайшие три игры в РПЛ "Сочи" проведет дома – против "Ахмата" (7 декабря), "Спартака" (12 декабря) и "Динамо" (16 декабря).