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Россиянин Шварцман продолжит выступления в "Формуле-2" в следующем сезоне

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Роберт Шварцман проведет следующий гоночный сезон в чемпионате серии "Формула-2", где продолжит выступать за итальянскую команду PREMA Racing, сообщает пресс-служба программы SMP Racing.

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21-летний россиянин дебютировал в "Формуле-2" в 2020 году. Он выиграл две гонки, еще два раза поднимался на призовой пьедестал, заняв в гонках второе и третье места. Россиянин дважды выходил в лидеры чемпионата и до конца сезона продолжал бороться за попадание в первую тройку. Он набрал 177 очков и в общем зачете пилотов стал четвертым. Первым стал сын Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

"Мы гордимся достижениями Роберта в "Формуле-2", которые доказывают, что он один из самых сильных и быстрых пилотов своего поколения. Шварцман с первых гонок заявил о себе как сильном сопернике, навязав борьбу уже опытным пилотам, проводившим в чемпионате не первый сезон. Он достойно выступил, одержав четыре победы - больше чем кто-либо в текущем сезоне в Формуле-2", - приводятся слова основателя и руководителя программы SMP Racing Бориса Ротенберга.

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"Его успехи отмечают и наши коллеги из Академии Феррари, и в рамках программы подготовки к дебюту в Формуле 1 Роберт дважды получил возможность протестировать автомобиль команды Scuderia Ferrari. Мы уверены, в сезоне-2021 он продолжит бороться и идти к своей цели с тем же усердием и энергией. Желаем Роберту больших успехов в следующем году", - отметил Ротенберг.

Чемпионат "Формулы 2" в 2021 году стартует 26-28 марта в Бахрейне, завершится 3-5 декабря в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Шварцман примет участие в пятничной практике Гран-при Абу-Даби 11 декабря.

автоспорт Формула-2

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