Михайлов назвал оптимальным состав сборной на Кубок Первого канала при двух потерях

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что тренерскому штабу сборной России по хоккею удалось сформировать на Кубок Первого канала оптимальный состав при том, что национальная команда недосчиталась двух ведущих игроков.

"В целом, состав практически оптимальный, за исключением форвардов ЦСКА Шалунова и Слепышева. Но у них есть объективная причина – полученные травмы в играх чемпионата КХЛ", - сказал Михайлов "Интерфаксу".

"Это приличная потеря, тем более, что на домашнем этапе Евротура у нас всегда собирается очень сильная команда. Болельщики всегда ждут от сборной России на Кубке Первого канала победы", - отметил эксперт.

"Турнир является одним из этапов подготовки к чемпионату мира. Пока непонятна ситуация с игроками НХЛ. Если сезон там начнется, то игроки до старта чемпионата мира не освободятся, если не начнется, то тоже не лучший вариант – у хоккеистов почти год не будет игровой практики. Так что нужно рассчитывать и надеяться на тех, кто играет у нас, в КХЛ. Посмотрим, как будет выглядеть наша сборная без двух форвардов ЦСКА", - сказал он.

Состав сборной России по хоккею был обнародован в понедельник.

17 декабря сборная России сыграет со Швецией (начало - 19:30 мск), 19 декабря - с Чехией (15:30), 20 декабря - с Финляндией (15:30). Все матчи пройдут в Москве.

Кубок Первого канала – второй, российский этап Еврохоккейтура. На первом этапе, Кубке Карьяла (прошел в Финляндии), россияне, выступавшие молодежным составом, заняли первое место.