"Химки" победили "Арсенал" в чемпионате России по футболу
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты подмосковных "Химок" со счетом 1:0 нанесли поражение тульскому "Арсеналу" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.
Автором гола на 12-й минуте стал Илья Кухарчук.
"Химки", которые продлили беспроигрышную серию до пяти матчей, набрали 22 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице. "Арсенал", безвыигрышная серия которого в РПЛ достигла семи матчей, – на 13-м месте (14 очков).