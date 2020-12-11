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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42

"Химки" победили "Арсенал" в чемпионате России по футболу

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты подмосковных "Химок" со счетом 1:0 нанесли поражение тульскому "Арсеналу" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Автором гола на 12-й минуте стал Илья Кухарчук.

"Химки", которые продлили беспроигрышную серию до пяти матчей, набрали 22 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице. "Арсенал", безвыигрышная серия которого в РПЛ достигла семи матчей, – на 13-м месте (14 очков).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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