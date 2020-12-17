Суд Аргентины решил сохранить тело Марадоны из-за иска об отцовстве

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Аргентинский суд постановил, что тело футбольной звезды Диего Марадоны, который скончался 25 ноября, должно быть сохранено на случай забора образцов ДНК из-за разбирательства по поводу предполагаемого отцовства знаменитого спортсмена, а значит не может быть кремировано.

Как сообщает "Би-би-си", речь идет об иске женщины, утверждающей, что Марадона может быть ее отцом. Суд постановил, что это утверждение необходимо проверить, а значит должен быть проведен анализ образцов ДНК покойного футболиста.

Марадона был похоронен 27 ноября на кладбище близ Буэнос-Айреса, но уже 30 ноября суд постановил, что кремировать тело нельзя до проведения всех тестов. Новое решение суда лишь увеличивает срок, в течение которого кремация официально невозможна. Это решение суд принял в свете предстоящей борьбы за наследство аргентинского футболиста.

У Марадоны и его бывшей супруги Клаудии две дочери. Кроме того он признал отцовство еще шестерых внебрачных детей (другие источники указывают пятерых), среди которых однако нет истицы - 25-летней Магали Хиль.

По словам женщины, она была удочерена в детстве, но недавно с ней связалась ее биологическая мать и заявила, что отцом может быть Диего Марадона.

СМИ отмечают со ссылкой на адвоката Марадоны, что эксгумация тела не нужна, поскольку существует уже достаточно образцов ДНК покойного спортсмена.