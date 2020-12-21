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Главный тренер "Спартака" Тедеско дисквалифицирован на три игры

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско за жесты в адрес соперника в ходе матча 18-го тура Российской премьер-лиги против "Сочи" и инцидент после игры, сообщает "Чемпионат".

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Тедеско наказан дисквалификацией сроком на три матча, а также денежным штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Тренер вратарей сочинцев Дмитрий Бородин, который принимал участие в перепалке с Тедеско, оштрафован на 50 тыс. рублей. Полузащитник "Сочи" Жоазиньо, которого подозревали в рукоприкладстве с одним из тренеров "Спартака", признан невиновным.

В ходе матча Тедеско показывал в сторону скамейки запасных "Сочи" жест "шелест купюр". Конфликт произошел и в подтрибунном помещении, где наставник "Спартака" вступил в перепалку с вратарем "Сочи" Сосланом Джанаевым. Между представителями команд произошла потасовка, а Тедеско затем заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударили. Сообщалось, что это мог сделать Жоаозиньо. Бородин же Доменико обвинил в расизме.

"Я сказал две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и "Спартак". После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним", — приводит слова Бородина Sport 24.

Матч "Сочи" - "Спартак" прошел 12 декабря и завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Краснодарского края. После той игры Тедеско сообщил, что в перерыве ему указали на то, что он находится не в своей стране.

По его словам, ему сказали: "Это наша страна", а сам он может уехать.

"Да, я очень разочарован. Впервые такое случилось. Я шокирован, не знаю, что сказать", - сказал Тедеско в интервью "Матч Премьер".

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"Да, это ваша страна, вы тут живете, я понял послание. Простите, что я здесь. Но знаете, я пытаюсь уважать ваш футбол, ваши традиции, ваш язык. Вы видели, что перед игрой я даже пытался говорить с вами по-русски, потому что, по-моему, это важно – выразить уважение вам и месту, где я работаю", - отметил он.

Позднее выяснилось, что автором фразы про "нашу страну" оказался один из тренеров "Сочи" Дмитрий Бородин.

Между тем, по окончании матча следующего тура, против "Зенита" (1:3), Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт со "Спартаком", истекающий весной 2021 года.

футбол Доменико Тедеско

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